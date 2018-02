S&P atribui rating de crédito BB/B ao Santander Banespa A agência de classificação de risco Standard & Poor's Ratings Services (S&P) atribuiu rating de crédito de contrapartida "BB/B" ao Banco Santander Banespa S.A. Ao mesmo tempo, a empresa retirou as notas dadas às entidades que se fundiram ao Banco Santander Meridional (Santander S/A, Santander Brasil S/A e Banespa), cuja denominação foi alterada para Santander Banespa. A perspectiva estável reflete a idéia de que o banco irá manter seu "dinamismo na área comercial e sua posição de mercado, enquanto preserva sua boa lucratividade (com esforços contínuos do lado da eficiência) e a qualidade de seus ativos, apesar do crescimento significativo do crédito", disse o analista da S&P Daniel Araujo. A agência informou em comunicado que espera elevar a nota se houver uma ação semelhante para a nota de crédito soberano em moeda estrangeira. "Uma diferenciação do rating do grupo em relação à classificação soberana em moeda estrangeira vai depender de uma melhora substancial da fatia de mercado do Santander Banespa nas operações de varejo, atingindo assim uma estabilidade maior no acesso ao financiamento, e dos resultados em um cenário econômico de estresse." Por outro lado, segundo a S&P, o rating poderá ser rebaixado se a posição financeira do banco se deteriorar em um cenário de risco de crédito mais elevado e volatilidade - que geralmente acompanha uma piora da qualidade do crédito soberano. As informações são da Dow Jones.