S&P coloca rating da CSN em observação negativa A agência de classificação de risco Standard & Poor's colocou o rating de crédito corporativo "BB" da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em observação com implicações negativas. A ação de rating reflete o anúncio de que a CSN procurou o conselho da Corus com uma proposta para adquirir, por 4,75 libras por ação, a companhia anglo-holandesa, afirmou o analista de crédito da S&P, Reginaldo Takara. Segundo a S&P, embora a aproximação entre as duas companhias ainda seja preliminar e que a estrutura final de financiamento ainda não tenha sido definida, "acreditamos que o impacto financeiro da transação, se concluída, sobre o perfil financeiro da CSN será significativo." A CSN indicou que usaria parte de sua posição de caixa (US$ 1,4 bilhão em 30 de setembro de 2006) e que não vislumbra uma emissão de ações para financiar a oferta. Por outro lado, destacou a agência, as sinergias entre a Corus e a companhia brasileira podem ser substanciais, considerando-se o acesso da CSN a minério de ferro. As informações são da Dow Jones.