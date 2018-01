S&P eleva perspectiva de rating da Usiminas A agência de classificação de risco Standard & Poor's elevou a perspectiva de rating da Usiminas de estável para positiva. A S&P também disse que afirmou em "BB+" os ratings de crédito corporativo, em moeda local e estrangeira, da siderúrgica. "A revisão da perspectiva reflete a melhora do ambiente operacional e econômico no Brasil para que a companhia implemente seu significativo programa de investimentos nos próximos anos", explicou o analista de crédito da S&P, Reginaldo Takara. "Isto confirma que a companhia sustentará seu perfil financeiro, que atualmente é muito bom." A S&P também diz que, mesmo assumindo-se um enfraquecimento das medidas de proteção de caixa da Usiminas, causado por condições de mercado menos favoráveis e por alavancagem maior, "acreditamos que elas (as medidas) continuarão fortes". As informações são da Dow Jones.