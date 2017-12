S&P eleva rating de crédito corporativo da Tractebel A Standard & Poor's Ratings Services elevou, em junho, o rating de crédito corporativo da Tractebel Energia de "brA+" para "brAA". A empresa explicou, em nota, que a elevação foi baseada no desempenho financeiro apresentado pela Tractebel nos últimos trimestres. Conforme a Tractebel, isso a coloca em situação confortável para realizar investimentos, principalmente as hidrelétricas de Estreito e São Salvador. De acordo com a Standard & Poor's, os ratings estão sustentados pelo alto nível de energia contratada até 2010 e pelo equilíbrio entre suas vendas nos mercados regulado (distribuidoras em geral) e competitivo (clientes livres e comercializadoras). Outros fatores que influenciaram na avaliação, informou a Tractebel, foram o desempenho operacional das unidades de geração, que apresentam disponibilidade geral acima de 90%, e portfólio de geração diversificado, com risco hidrológico relativamente baixo.