S&P melhora perspectiva para 16 companhias brasileiras A agência de classificação de risco de crédito Standard & Poor's Ratings Services revisou a perspectiva para os ratings (notas) em moedas estrangeira e local de longo prazo de 16 companhias e bancos brasileiros de "estável" para "positiva", depois de ter anunciado ontem a mesma decisão para o rating do Brasil. Ao mesmo tempo, os ratings para todas as 16 empresas foram reiterados. Em comunicado, a agência explicou que a perspectiva positiva para entidades estatais, como Eletrobrás, BNDES e Banco Nordeste do Brasil, refletem a relação de sua qualidade de crédito com a do País. "A Standard & Poor's considera que essas entidades estejam fortemente integradas ao governo e suas finanças, e há fortes incentivos para que elas sejam ajudadas. Por isso, as decisões de rating e as revisões de perspectivas dessas empresas continuarão espelhando as mudanças das notas soberanas no futuro", disse a S&P. A perspectiva positiva para as instituições financeiras reflete "a nossa percepção de melhorias no setor e nos riscos econômicos para a atividade bancária do Brasil, incluindo a redução da vulnerabilidade fiscal do País e de seu endividamento externo", disse o analista de crédito Daniel Araujo. As entidades que tiveram a perspectiva de rating alterada são: Eletrobrás, Banco do Nordeste do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Itaú BBA, Banco do Brasil, Banco Citibank, Banco Santander Banespa, HSBC Bank Brasil, Banco Votorantim, Unibanco, Unibanco Asset Management, Bradesco Seguros, Bradesco Capitalização, Itaú Seguros. As informações são da Dow Jones.