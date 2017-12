Séries de carros da Copa estão em promoção nas lojas Embora frustrante, a desclassificação do Brasil na Copa do Mundo de futebol trouxe ganho para o representante comercial Rafael Conteli. Ele comprou um automóvel Gol Copa por R$ 2 mil a menos que o preço inicial. "Foi bom ter esperado", diz. A Volkswagen anunciou a produção de 16 mil unidades da série especial entre março e agosto, mas vendeu até agora 6,5 mil. Para evitar encalhe, as lojas oferecem descontos e até instalação de rastreador. O Picasso Seleção, outro modelo criado em alusão à Copa, vendeu 3 mil das 4 mil unidades previstas. A Citroën suspendeu as vendas e não há mais estoque nas concessionárias. A revenda Primo Rossi oferece Gol Copa 1.0 por R$ 25.990, um desconto de R$ 910 em relação ao preço inicial. No fim de semana vendeu 3 unidades e tem 2 em estoque, mas aceita encomendas. A série especial tem painel e grades diferenciadas, pneus largos, selo da Copa na lataria e nos bancos e outros itens que aumentariam o preço entre R$ 800 e R$ 1,2 mil. "Sempre quis ter um carro amarelo e esta foi a oportunidade", diz Conteli, de 23 anos. "Quero aparecer", admite. Ele pagou R$ 26 mil pelo modelo que antes da Copa era oferecido por R$ 28,2 mil. A Sorana tem 40 modelos com desconto de R$ 1.970 para os mais completos. O vendedor Paulo de Oliveira não vê risco de desvalorização futura. "Ninguém vai alegar que o Brasil perdeu a Copa. O que conta são os opcionais."