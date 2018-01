Serviços favorecem Bolsa de Madri; Lisboa cai 0,25% A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 113,4 pontos (1,06%), para 10.821,5 pontos, impulsionado pelos ganhos das ações do setor de serviços públicos. Operadores disseram que os investidores fizeram apostas sobre uma possível elevação da oferta da Gas Natural pela Endesa. As ações da Endesa subiram 3,16%, enquanto as da Iberdrola avançaram 1,91%. As ações da Gas Natural fecharam em alta de 0,52%. As ações da FCC subiram 3,85%, beneficiadas pelas notícias de que o ex-chefe da Inditex poderá assumir o posto de presidente da unidade de cimento da companhia. As ações da Acerinox subiram 3,08%, respaldadas pela alta dos preços do aço sem emenda. As ações do Bankinter fecharam em alta de 1,88%, respaldadas pelo forte resultado de 2005. No setor bancário, as ações do BBVA subiram 1,66% e as do SCG avançaram 0,90%. No setor de telecomunicações, as ações da Telefónica e da Telefónica Móviles ficaram estáveis. Lisboa Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em baixa de 22,25 pontos (0,25%), para 8.801,91 pontos, com as principais blue chips (ações de maior peso) registrando desempenhos desiguais. As ações do Banco Comercial Português subiram 0,42%, contudo, as da Energias de Portugal caíram 1,43% e as das Portugal Telecom recuaram 0,36%.