Servidor tem carência de até 100 dias na Nossa Caixa A Nossa Caixa oferece a partir desta segunda-feira uma nova linha de crédito voltada para servidores de órgãos públicos paulistas estaduais e municipais. O empréstimo possui carência de até 100 dias para pagamento da primeira parcela. As taxas de juros variam entre 1,6% e 2,9% ao mês, dependendo do prazo de pagamento. O débito das parcelas é descontado diretamente do salário ou benefício, informa o banco, em comunicado. A linha de crédito também é válida para funcionários de universidades, autarquias e fundações que possuam convênio de empréstimo consignado em folha de pagamento. O valor mínimo para concessão do financiamento é de R$ 200, e o máximo varia de acordo com a renda do cliente. O pagamento pode variar entre 2 e 72 parcelas (seis anos). No caso de servidores municipais que não recebem pagamento pela Nossa Caixa, as condições devem ser consultadas na própria agência da instituição. Os servidores públicos têm ainda descontos especiais na Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), de acordo com informações do banco.