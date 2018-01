Setor de construção é destaque entre as novatas na Bovespa Em um ano recheado de ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês), com opções para se aplicar recursos em setores como construção, comércio, saúde e logística, o que realmente importa para o investidor é saber se sua aposta foi ou não bem-sucedida. Ao todo foram 26 estréias da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 2006, que levantaram R$ 14,7 bilhões em captações que variaram de pouco mais de R$ 150 milhões a até R$ 1,2 bilhão. Destas, 17 ações tiveram desempenho superior ao Ibovespa - o principal índice da bolsa paulista - no mesmo período, entre o início de negociação de cada papel e o fechamento do dia 22 de dezembro. A campeã de valorização foi a incorporadora Gafisa (63,24%), seguida da empresa de TV a cabo Vivax (57,14%), de outra incorporadora, a Company (53,44%). Não foi à toa que muitos analistas classificaram 2006 como o ano da construção civil. O setor contou com uma série de incentivos, como isenção de impostos para alguns materiais e redução de taxas para o crédito imobiliário, e ainda se beneficiou do crescimento da economia. Com isso, os papéis tiveram bom desempenho. As empresas de construção acabaram concentrando a maior parte dos lançamentos na Bovespa: ao todo, foram sete estréias, elevando para nove o número listadas na bolsa. "Trata-se de um setor fundamental para a economia do Brasil, capaz de gerar muitos empregos. Um setor que pode realizar o sonho de todo brasileiro: ter sua casa própria", disse o superintendente da Bovespa, Gilberto Mifano. Saúde Outro setor que voltou a se destacar este ano foi o de Saúde. Os investidores começaram a prestar atenção nesta área no ano passado, com o ingresso da Dasa. Em 2006, o segmento foi encorpado pela Medial (10,70%), Profarma (33,33%) e Odontoprev (17,07%). "O setor de saúde se consolidou esse ano, mostrando-se muito interessante em bolsa, com muita procura por investidores estrangeiros", afirmou o superintendente de renda variável do Banco Safra, Valmir Celestino. A Vivax mal chegou à bolsa e já está de saída. Os papéis ficaram entre as maiores altas entre as estreantes do ano, mas a disparada foi provocada pela oferta de compra da empresa pela concorrente NET, em 12 de outubro. A operação será realizada em duas etapas. A primeira já foi concluída: a Net comprou uma fatia minoritária da Vivax, de 36,7% do capital. Depois, a maior operadora de TV por assinatura do País pretende adquirir o controle da concorrente, em poder de Fernando Norbert. Mas, para isso, precisa de autorização prévia da Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel). Se levar o controle, a Net fará uma oferta pelos papéis da empresa em circulação no mercado e, com isso, fechará o capital.