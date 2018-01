Setor de Máquinas avança 68,6% na Bolsa em 9 meses Levantamento feito pela Bovespa mostra que o setor Financeiro alcançou o maior valor de mercado, ao final dos nove primeiros meses deste ano, totalizando R$ 261,3 bilhões, com aumento de 30,3%, ante os R$ 200,6 bilhões registrados no mesmo período de 2005, quando também estava na liderança. Em lucratividade, o melhor desempenho foi do setor de Máquinas e Equipamentos, com alta de 68,6%, revertendo o resultado negativo de 16,8% apresentado no ano passado, quando ficou na penúltima posição entre os 15 setores analisados. Em relação ao volume financeiro negociado, o setor de Petróleo e Gás subiu do quarto para o primeiro lugar, atingindo R$ 62 bilhões, nos nove primeiros meses deste ano, com uma elevação de 102,9%, contra os R$ 30,6 bilhões movimentados em igual período de 2005. Em número de negócios, a liderança manteve-se com o setor de Telecomunicações, com 1.276.664, apesar da redução de 4,4%, em comparação com o total de 1.335.659 realizados entre janeiro e setembro de 2005. Os números fazem parte do ranking setorial da Bovespa e refletem o comportamento dos 15 segmentos mais representativos da Bolsa até setembro, considerando as ações que tiveram presença em 50% ou mais dos pregões realizados no período. Composto por 112 empresas, que somaram um valor de mercado de R$ 1 trilhão, o grupo representou 80,5% da capitalização total e movimentou R$ 311,6 bilhões em 7,5 milhões de negócios. Dentre os setores analisados, 12 apresentaram lucratividade positiva, de janeiro a setembro. E dez deles ficaram acima do Ibovespa, que acumulou alta de 8,9% no período: Máquina e Equipamentos (+68,6%); Transporte (+53,7%); Energia Elétrica (+43,6%); Papel e Celulose (+29,9%); Siderurgia (+29,2%); Construção e Engenharia (+28,2%), Financeiro (+26,6%); Comércio (+24,6%); Petróleo e Gás (+15%); e Alimentos (+10,9%). Abaixo, ficaram: Tecidos, Vestuário e Calçados (+8,7%); Telecomunicações (+8,2%); Mineração (-1,6%); Petroquímica (-12,2%); e Eletrodomésticos (-12,5%). Esse desempenho foi superior ao dos primeiros nove meses de 2005, quando nove setores alcançaram lucratividade positiva: Energia Elétrica; Siderurgia; Construção e Engenharia; Financeiro; Comércio; Petróleo e Gás; Alimentos; Mineração; e Eletrodomésticos. E apenas cinco ficaram acima do Ibovespa, que apresentou alta de 20,5% naquele período. O levantamento considerou os setores Alimentos (9 empresas), Comércio (7), Construção e Engenharia (8), Eletrodomésticos (1), Energia Elétrica (20), Financeiro (12), Máquinas e Equipamentos (8), Mineração (1), Papel e Celulose (4), Petróleo e Gás (4), Petroquímica (8), Siderurgia (8), Tecido, Vestuário e Calçados (5), Telecomunicações (10) e Transporte (7).