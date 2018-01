Setor de petróleo deve ultrapassar 10% do PIB em 2007 A indústria brasileira do petróleo deverá ultrapassar os 10% de participação no Produto Interno Bruto (PIB) em 2007, segundo dados divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), detalhando as áreas que serão oferecidas na Oitava Rodada de Licitação de Petróleo, a partir de amanhã. Atualmente a participação está em torno de 9% e era de apenas 2,79% na década de 70. Outra mudança expressiva nos últimos anos, ainda segundo a ANP, foi a redução da dependência do petróleo importado. Em 1997, o Brasil importava cerca de 47% do petróleo e derivados que consumia. No ano passado a dependência caiu para apenas 3% e este ano o país alcançou a auto-suficiência em petróleo, segundo a ANP. Segundo dados da entidade reguladora, ao todo estão habilitadas a participar da Oitava Rodada 43 empresas de origem nacional e estrangeira. Participam pela primeira vez empresas de países como: Canadá (Brownstone Ventures Inc e Rich Minerals Corp), Colômbia (Ecopetrol e Hocol), Índia (ONGC Videsh), Turquia (Türkiye Petrolleri) e Austrália (Woodside). A área total em oferta é de aproximadamente 101.600,00 km2, subdividida em 284 blocos, em 14 setores (12 marítimos e dois terrestres), localizados em sete bacias sedimentares: 188 blocos em mar (91.702,51 Km2) nas bacias de Barreirinhas, Espírito Santo, Pará-Maranhão, Pelotas, Santos e Sergipe-Alagoas e 96 em terra (9.893,61 Km2), nas bacias de Tucano Sul e Sergipe-Alagoas. A rodada terá a participação de 18 empresas de origem brasileira, número recorde em relação às licitações de blocos exploratórios anteriores. De 1998 a 2004, ainda segundo a ANP, a taxa de crescimento da indústria de petróleo foi de 272,18% (variação de R$ 38,54 bilhões, para R$ 143,44 bilhões), enquanto a economia nacional (PIB) cresceu 26,56% no mesmo período (variação de 1.398 bilhões, para R$ 1.769 bilhões). As reservas brasileiras provadas de petróleo, por sua vez, passaram de 6,2 bilhões de barris, em 1995, para 11,8 bilhões no ano passado. A produção de petróleo até setembro foi, em média, de 1,72 milhão de barris/dia. A relação reserva/produção é de 18,8 anos, observa a ANP. No mesmo período, as reservas provadas de gás tiveram um incremento de 47%, chegando a cerca de 300 bilhões de metros cúbicos no ano passado, e a produção teve um aumento de 120%, passando de 8,1 bilhões de metros cúbicos, para 17,7 bilhões de metros cúbicos/dia. A relação reserva/produção é de 27 anos. Ainda segundo a ANP, os investimentos mínimos previstos em exploração e produção no período 2006-2010 somam cerca de US$ 30,8 bilhões. Atualmente, 56 concessionários buscam e/ou produzem petróleo no País. Tudo isso é feito numa área equivalente a menos de 5% do total de 6,5 milhões de km2 das 29 bacias sedimentares brasileiras. Os royalties sobre a produção de petróleo e gás passaram de R$ 190 milhões, em 1997, para R$ 6,1 bilhões em 2005. As participações especiais, cobradas sobre a produção de grandes campos, alcançou R$ 7 bilhões no ano passado. Atualmente 808 municípios brasileiros, localizados em 17 Estados, recebem royalties, observa a ANP. O edital da Oitava Rodada está disponível em www.brasil-rounds.gov.br.