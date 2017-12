Setor de tecnologia cai em NY; Dell recua mais de 3% As ações do setor de tecnologia operam em queda nesta sexta-feira nos mercados norte-americanos, lideradas pelo recuo de mais de 3% nos papéis da Dell. A líder mundial em vendas de PCs teve a recomendação cortada pelo Citigroup, de "compra" para "venda". A instituição também reduziu o preço-alvo da ação da empresa de US$ 37 para US$ 28. Os papéis da Dell eram negociados a US$ 27,26, após atingirem US$ 27,07, cotação mínima em um ano. O banco atribui a mudança na recomendação para as ações à perspectiva de crescimento fraco nas vendas de computadores pessoais nos Estados Unidos. A lista de quedas no setor de TI inclui também a SanDisk. As ações da fabricante de cartões de memória de em câmeras digitais despencavam 8,2%. Ontem, a empresa informou que seus ganhos no 1º trimestre somaram US$ 35 milhões, queda em relação aos US$ 75 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Há pouco, o índice Nasdaq perdia 0,30%, enquanto o Dow Jones subia 0,34%. As informações da agência Dow Jones.