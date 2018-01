Setor de tecnologia lidera ganho nas Bolsas de NY As ações de tecnologia lideram os ganhos nas bolsas norte-americanas, na véspera do anúncio do resultado da reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), que mobiliza grande parte das atenções. Entre os destaques estão os papéis da Palm, da SanDisk e da Juniper, além dos papéis da Oracle e da Adobe, que divulgam balanço depois do fechamento. Operadores dizem que, apesar da alta, a qual reflete um ambiente mais tranqüilo do que nos últimos dias, o sentimento continua sendo de cautela, por conta da expectativa do comunicado do BC americano. Às 13h15 (de Brasília), o Nasdaq operava em alta de 0,55%, o S&P 500 avançava 0,43% e o Dow Jones registrava ganho de 0,29%. Os papéis da Palm, fabricante de computadores de mão, avançaram mais de 3,6%, para US$ 18,79 por ação, a maior cotação desde maio, com a informação divulgada no website de tecnologia Unstrung.com, segundo a qual a companhia estaria próxima de ter encontrado um comprador. A ação da Palm pode chegar a US$ 20,00 e o negócio ser oficializado até 22 de março, disse o website, citando fontes próximas à operação. As ações da SanDisk, maior fabricante mundial de cards de memória, subiram mais de 4% e atingiram a maior cotação em cinco semanas com a notícia de que teve sua recomendação elevada pelo CIBC World Markets. Os papéis da Juniper, fabricante de equipamentos para direcionar tráfego na internet, subiram outros 4%, depois de terem sua recomendação elevada pelo Morgan Stanley para overweight (acima da média do mercado). Com agências internacionais.