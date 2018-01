Setor de telecomunicações volta a impulsionar HK As companhias de telecomunicações voltaram a empurrar para cima o índice Hang Seng da Bolsa de Hong Hong, em meio à expectativa de que o governo chinês emitirá em breve licenças para a exploração dos serviços de terceira geração. O Hang Seng subiu 0,43%, para 19.026,36 pontos, fechando acima dos 19 mil pontos pela primeira vez em uma semana. Os analistas, no entanto, prevêem uma correção no indicador. China Netcom aumentou 6,2%, China Unicom ganhou 1,9% e China Mobile teve alta de 1,3%. Hutchinsdon Whampoa, que opera uma das maiores redes de terceira geração do mundo, avançou 2,7%. Contrariando a tendência, o HSBC recuou 1,7% depois de aumentar suas provisões para devedores duvidosos e divulgar previsões pessimistas para o quarto trimestre. O temor de uma realização de lucros derrubou a cotação das maiores empresas listadas na Bolsa de Xangai, na China, levando o índice Xangai Composto a interromper uma seqüência de cinco sessões de alta. O índice recuou 0,8%, mas a queda foi limitada pelos ganhos das empresas que podem se beneficiar da terceira geração dos serviços de telecomunicações. China United Telecommunications disparou 10%, Datang Telecom Technology saltou 8,3% e ZTE Corp. ganhou 6,2%. Mas as ações da Zhanghai Zhenhua Port Machinery perderam 4,8%, enquanto o Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês) recuou 1% e o Banco da China caiu 1,6%. O índice Shenzhen Composto teve baixa de 1,3%. No mercado de câmbio, o dólar recuperou parte de suas perdas recentes frente ao yuan, pondo um freio à queda que vinha se verificando há duas semanas. A elevação da moeda norte-americana resultou de sua estabilidade diante do iene nos mercados internacionais. No mercado de balcão, o dólar era cotado a 7,8232 yuans às 5h30 (hora de Brasília), acima dos 7,8218 yuans do fechamento de ontem. No sistema automático de preços, a cotação subia para 7,8227 yuans, contra 7,8220 yuans no encerramento da terça-feira. A Bolsa de Taipei, em Taiwan, fechou em alta, impulsionada principalmente pelas ações dos fabricantes de telas de cristal líquido, como AU Opto (alta de 2,3%) e de chips de memória, como Inotera Memories (alta de 1,4%). O índice Taiwan Weighted subiu 1,1%. Na Coréia do Sul, a Bolsa de Seul fechou em queda depois que o dólar atingiu a menor cotação frente ao won em nove anos. O índice Kospi declinou 0,5%, mas os operadores disseram que o índice deve se recuperar com a estabilização do câmbio. Entre as empresas exportadoras, estaleiros e montadoras de automóveis tiveram fortes baixas. Hyunday Heavy Industries perdeu 2,7%, Samsung Heavy Industries recuou 2,1% e Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering caiu 2,8%. Hyunday Motor terminou com baixa de 0,5% e sua afiliada Kia Motors perdeu 2,6%. As ações das mineradoras puxaram o índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney, na Austrália, para uma elevação de 0,7%, estimuladas pela alta nas cotações do níquel, do alumínio, do cobre e do zinco. BHP Billiton subiu 1,5% e sua rival Rio Tinto ganhou 2%. Os negócios também foram impulsionados pelas fusões e aquisições no setor de mídia. Os papéis da Rural Press dispararam 14% depois que a empresa recebeu uma oferta de compra por parte da editora jornalística John Fairfax, no valor de 2,8 bilhões de dólares australianos. Nas Filipinas, a Bolsa de Manila encerrou os negócios em queda devido às realizações de lucros. Após avançar 2,3% nos últimos três dias, o índice PSE Composto recuou 0,37%. Na Indonésia, os ganhos da distribuidora de gás Gas Negara, que subiu 5,1%, impulsionaram o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta à alta de 0,43%. A gigante Telkom ganhou 0,5%, na expectativa de um forte desempenho no fechamento de 2006. Mas a mineradora de níquel Inco recuou 1,2%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips fechou a sessão em alta de 0,86%. Em Cingapura, o índice Strait Times recuou 0,24% no fechamento do pregão. As informações são da Dow Jones.