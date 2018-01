Setor de turismo e ABN Amro aninam bolsas européias Os índices de ações das principais bolsas européias estão em alta hoje, sustentados pelo noticiário corporativo de fusões e aquisições, envolvendo o anúncio da criação da maior operadora de turismo européia e informações de que o banco Barclays, do Reino Unido, estaria em negociações com o grupo holandês ABN Amro. As ações do ABN Amro lideraram os ganhos no setor, somando valorização de mais de 8%, depois de o Barclays informar que esclarecerá amanhã, antes da abertura dos mercados, suas intenções em relação à instituição financeira holandesa, diante das informações publicadas no jornal britânico Financial Times de que estaria interessado no ABN Amro. Os papéis do Barclays avançaram 0,4%. As ações da companhia alemã de viagens Tui subiram 12,2%, após anunciar que irá unir suas operações de turismo com a britânica First Choice Holidays. A Tui, cujas operações incluem a Thomson Holidays e a Airtours, assumirá participação de 51% na nova empresa chamada Tui Travel, enquanto a First Choice ficará com os 49% restantes. As ações da First Choice subiram 9,5%. Às 12h27 (de Brasília), o índice FT-100, da Bolsa de Londres, subia 0,87%; o índice Xetra-DAX, da Bolsa de Frankfurt, avançava 1,29%; e o índice CAC-40, da Bolsa de Paris, operava com valorização de 1,26%. As informações são das agências internacionais.