Setor de veículos e peças liderou ganhos na Bovespa O setor de veículos e peças liderou o ranking de maiores altas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 2006, com valorização média de 128%, segundo levantamento feito pela Economática, a pedido da Agência Estado. O estudo considerou a média das variações dos preços das ações de cada segmento, ponderada pela liquidez, até o dia 22 de dezembro. O cálculo embute a reaplicação de dividendos. No mesmo intervalo comparativo, o Ibovespa - principal índice da bolsa paulista - acumulava ganho de 29,6%. O primeiro lugar pode ser explicado, em linhas gerais, pela retomada das vendas no mercado interno em 2006, o que representou o início de um novo ciclo para o setor automotivo no Brasil - cujo crescimento nos anos anteriores foi sustentado principalmente pelo aumento das exportações. Tal mudança deve-se à convergência de dois fatores: o câmbio desfavorável, que reduziu a competitividade das vendas externas, e a redução das taxas de juros no mercado doméstico, que permitiu prestações mais baixas e prazos mais longos nos financiamentos. Para o economista Raul Velloso, mesmo com a expectativa de desaceleração, a indústria automobilística continuará crescendo acima da média do País e o juro será o motivador do aumento de compras de veículos. No ramo de autopeças, as empresas devem acompanhar o ritmo das montadoras e evoluírem em 2007. A segunda posição no acompanhamento AE/Economática é ocupada pelo segmento de transportes e logística, com ganho médio de 58,88% este ano. No comércio, a alta média de 51,21% das ações representou o terceiro lugar no comparativo setorial do ano.No universo de papel e celulose, os papéis avançaram em média 48,66% na Bovespa e ocuparam a quarta colocação em 2006. Em seguida, aparece o setor siderúrgico, que teve um outro ano positivo e figura em quinto lugar na pesquisa, com retorno positivo de 48,25% das ações, em média. Alimentos O ramo de alimentos e bebidas aparece em sexto no ranking geral do ano, com valorização média de 43,50% na Bolsa. No setor financeiro, o ganho médio dos papéis foi de 39,51%, o que rendeu a sétima colocação anual. O acompanhamento AE/Economática mostra ainda que o segmento de petróleo e gás avançou em média 36,11% na Bovespa, na oitava posição. O ano de 2006, marcado por um período de alta constante no preço médio do petróleo, foi considerado atípico pelo mercado. O produto atingiu pico de US$ 74,41 o barril, equivalente a um incremento de 31,4% em relação ao valor médio de 2005. O setor de mineração, cujo principal expoente é a Companhia Vale do Rio Doce, subiu em média 32,32% na Bolsa este ano, ocupando o nono lugar no ranking. Na construção civil, a alta média dos papéis foi de 28,32% este ano, proporcionando a décima posição setorial na Bovespa. As ações de energia elétrica contabilizaram alta média de 26,84% em 2006, conforme pesquisa AE/Economática, ocupando o penúltimo lugar (11º). Em telecomunicações, a valorização média dos papéis foi de apenas 5,92%, o pior resultado (12º) entre todos os ganhos setoriais neste ano. No universo das fixas, os diversos imbróglios societários afugentaram o investidor. Para 2007, o setor promete dar o que falar, aprofundando o debate junto às emissoras com iniciativas no segmento de TV paga e também as discussões sobre as restrições à consolidação. Nas celulares, a forte concorrência espremeu as margens e o segmento, segundo analistas, deve mostrar em 2007 forte desaceleração no ritmo de crescimento. Os prognósticos apontam que a base nacional de aparelhos móveis ativos não ultrapassará 112 milhões ao final do próximo ano, o que equivaleria a uma penetração de aproximadamente 59%. Esse total significa uma expansão pouco superior a 10%, ante a base projetada para este ano, de 101 milhões de usuários.