Setor exportador puxa alta de 0,7% em Tóquio A Bolsa de Tóquio fechou hoje em alta, puxada pelas ações das empresas exportadoras, como as montadoras de automóveis, que foram favorecidas pela divulgação de bons números relativos ao mercado de trabalho nos EUA e pela valorização do dólar frente ao iene. Segundo os operadores, os caçadores de barganha ainda podem propiciar um ganho adicional ao mercado antes da divulgação, na sexta-feira, da pesquisa do banco central conhecida como ?tankan?, sobre a expectativa das grandes empresas. O índice Nikkei 225 encerrou a segunda-feira com alta de 0,7% e total de 16.527,99 pontos, o nível mais elevado desde 27 de outubro. Os operadores acreditam que o índice pode chegar perto dos 17 mil pontos antes da sexta-feira. Na medida em que diminuem as posições de margem e as posições longas utilizadas para arbitragem, vão se dissipando as preocupações sobre os fatores técnicos do índice, ao mesmo tempo em que os fundamentos econômicos apontam tendências positivas, pavimentando o caminho para uma recuperação do mercado. ?Alguns investidores japoneses ainda se preocupam com os indicadores relativos ao passado, mas os mercados de ações em todo o mundo estão subindo devido ao aquecimento da economia global?, observou Shin Yamaji, gerente da divisão de participações da Mitsubishi Securities. ?Não há nada nos fundamentos econômicos que indique redução do consumo entre o final deste ano e o início do próximo?, acrescentou. Entre as montadoras, Toyota subiu 1,4%, Honda ganhou 1,7%, Suzuki avançou 3,2% e Nissan aumentou 0,5%. Algumas grandes empresas, como siderúrgicas e companhias de transporte marítimo, também se valorizaram com a expectativa de expansão dos seus negócios no exterior. Nippon Steel terminou com alta de 4% e JFE Holdings, com valorização de 3,8%. As informações são da Dow Jones.