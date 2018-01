Setor imobiliário amplia captações O mercado imobiliário recebeu uma injeção de R$ 3,92 bilhões este ano, vindos da abertura de capital de grandes empresas do setor. Segundo dados da Bovespa, as duas maiores captações foram obtidas pela Brascan, com um total de ofertas de R$ 1,18 bilhão, e pela Rossi, que embora não seja uma estreante, conseguiu R$ 1,01 bilhão com novas distribuições e aderiu ao segmento de Novo Mercado, subindo um nível na governança corporativa. "São grandes incorporadoras, que entram direto no Novo Mercado, nível máximo de governança corporativa. É muito atraente", diz Necker C. de Carmargos Filho, consultor da Felsberg e Associados, que ontem liderou um workshop sobre os processos de abertura de capitais para os cerca de 80 participantes do Fórum Nacional do Mercado Imobiliário, realizado pelo International Business Communications (IBC) com apoio do Estado no Maksoud Plaza, em São Paulo. Camargos Filho diz que entre os participantes havia representantes de empresas de médio porte, que começam a se interessar pelo processo. "Há a possibilidade de operação no Bovespa Mais, novo segmento que funciona como um degrau para quem ainda não tem porte para operar." Este ano, o total de ofertas na Bovespa está em R$ 27,07 bilhões, quase o dobro do que foi registrado em 2005, quando chegou a R$ 13,9 bilhões. Esses valores incluem tanto as empresas que abriram seu capital - e, pela primeira vez, operaram na bolsa - quanto as que fizeram novas distribuições. As estreantes foram responsáveis pela captação de R$ 14,3 bilhões, e a construção civil representa 27% desse total. "De forma geral, o número de participantes do Novo Mercado cresceu 93% este ano, em grande parte graças à entrada das empresas da construção civil", avalia Camargos. Além da Rossi e Brascan, tornaram-se S.As. a Gafisa, Company, Abyara e Klabin Segal. "A maioria com captações acima de R$ 300 milhões. E tudo indica que no próximo ano, esse desempenho se repetirá." Um cenário altamente positivo, onde o risco, segundo o consultor, está apenas na possibilidade de a experiência tornar-se uma grande aventura, por falha de gestão.