Setor imobiliário deve continuar a abrir capital A principal tendência no mercado imobiliário brasileiro, identificada durante os dois dias de debates do Fórum Nacional de Mercado Imobiliário, é a abertura de capital como alternativa para captação de recursos pelas incorporadoras. "Sete empresas já fizeram isso e existem outras que já estão com o processo encaminhado. E a segunda principal tendência é a securitização", disse Fernanda Rodrigues, gerente de Projeto de Eventos Imobiliários do International Business Communications (IBC), responsável pela organização do evento. Para a gerente, o negócio imobiliário é mesmo a "bola da vez". "Essas tendências são determinadas pelo aquecimento do setor, e surgem a partir de uma forte pressão dos agentes, que estão em busca de uma desburocratização dos processos", explica. As maiores oportunidades de negócios estão sendo geradas pelo desenvolvimento turístico, que abre um mercado novo, diferente do residencial. "E também pelo retrofit, que vai além da atualização dos sistemas prediais. Envolve uma renovação do conceito de ocupação dos imóveis", afirma. Por exemplo, nos prédios de hotéis cinco estrelas da região central da cidade de São Paulo. "Podem até continuar sendo hotéis, porém não cinco estrelas. O empreendimento é reformulado e depois, relançado", explica. Os condomínios horizontais também continuam sendo um negócio atrativo. Hoje os participantes do Fórum farão dois workshops, relacionados às duas principais novidades no mercado brasileiro. O primeiro sobre abertura de capitais, com coordenação de Thomas B. Felsberg, da Felsberg Associados, e o segundo sobre operações de securitização de recebíveis, com coordenação de Rossana Fernandes Riet Correa e Vladimir Miranda Abreu, ambos da Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados. O Fórum passa a ter periodicidade anual. A segunda edição está prevista para novembro de 2007.