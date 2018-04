Setor imobiliário espanhol pressiona bolsas européias Os setores imobiliário e de construção pressionam para baixo as bolsas européias, depois da queda de 9% das ações da espanhola Astroc Mediterraneo provocar preocupações com a saúde do segmento. Os papéis da empresa começaram a registrar fortes quedas na quarta-feira passada, após a imprensa espanhola informar que uma auditoria mostrou que parte dos lucros da empresa foram gerados por meio de vendas de prédios para o próprio presidente do grupo, Enrique Banuelos. "Há a especulação de que há uma bolha no segmento de empréstimos de alto risco no setor imobiliário espanhol", disse um analista. "Algumas ações do setor de construção foram atingidas, mas não deveriam ter sido. É a sobra da Astroc e do setor imobiliário", afirmou o JP Morgan. Às 9h34 (de Brasília), o índice IBEX-35 da Bolsa de Madri caía 2,01%. Destaque para as quedas das ações da construtora Sacyr Vallehermo (-6,3%), da Acciona (-3,7%), da Fomento Construction (-5%) e do Grupo Inmocaral (-11,5%). Na Bolsa de Londres, o índice FTSE-100 inverteu os ganhos da abertura com temores em relação ao setor imobiliário espanhol. Às 9h43, o índice caía 0,57%. As ações da empresa imobiliária Hammerson e da construtora Persimmon recuaram 1,7% e 2,9%, respectivamente. A maior perda do índice londrino era registrada, entretanto, pelos papéis do Yell Group, que publica listas telefônicas. Suas ações despencaram 20%, depois de cortar sua projeção de crescimento orgânico para 3% no ano fiscal, refletindo acirramento da concorrência nos EUA. As ações da empresa de petróleo britânica BP perderam 0,1%, depois de registrar queda de 17% no lucro líquido ajustado do primeiro trimestre para US$ 4,36 bilhões. A farmacêutica AstraZeneca, por sua vez, perdeu 2,4% na esteira da queda de ontem, pressionada pelas preocupações com a aquisição de US$ 15,6 bilhões da MedImmune, anunciada ontem. As ações do banco britânico Barclays perderam 2%, com a confirmação da aquisição do banco holandês ABN Amro ontem. Alguns investidores no mercado tinham expectativa de que o negócio não fosse fechado e que o banco inglês poderia ser comprado por uma companhia norte-americana. O índice Xetra-DAX, da Bolsa de Frankfurt, operava em baixa de 0,64% às 9h45; e o índice CAC-40, da Bolsa de Paris, caía 0,30%. As informações são da Dow Jones.