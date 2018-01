Setor imobiliário limita perdas na Bolsa de Hong Kong As companhias imobiliárias limitaram a tendência de baixa da Bolsa de Hong Kong nesta segunda-feira e aumentaram a expectativa em torno de um leilão de terrenos que o governo realizará amanhã. O índice Hang Seng terminou com uma baixa de 0,3%. Mas a incorporadora Cheung Kong subiu 1,3%, enquanto sua rival Sun Hung Kai ganhou 1,6% e Henderson Land aumentou 0,3%. As ações dos bancos chineses que são negociadas em Hong Kong e Xangai registraram perdas em ambos os mercados e levaram o índice Xangai Composto a um recuo de 0,2%. Já o Shenzhen Composto aumentou 1,5%. Em Xangai, os papéis do Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês) caíram 2,8%, os do Banco da China perderam 1,9% e os do China Merchants Bank se desvalorizaram 3,4%. A queda dessas ações na Bolsa de Xangai refletiu a tendência de Hong Kong e ofuscou o impacto da valorização do yuan frente ao dólar, que aumenta o valor dos ativos bancários denominados na moeda local. A desvalorização do dólar, por outro lado, elevou a cotação dos metais não ferrosos e impulsionou as empresas deste setor. Zhongjin Gold e Shandong Gold-Mining tiveram alta de 10%. No mercado cambial, o yuan atingiu novas máximas pós-revalorização de 2005, como reflexo da desvalorização do dólar frente às principais moedas. Com a alta de hoje, a cotação do yuan ultrapassou o teto da banda de flutuação do dólar de Hong Kong. No sistema automático de preços, o dólar era cotado a 7,8416 yuans por volta das 5h30 (hora de Brasília), ficando abaixo dos 7,8506 yuans do fechamento de sexta-feira. Dentro da banda cambial de Hong Kong, a moeda norte-americana é negociada entre 7,75 e 7,85 dólares de Hong Kong. A Bolsa de Taipé, em Taiwan, teve hoje seu décimo pregão consecutivo de alta, com o índice Taiwan Weighted avançando 1% e atingindo o maior total de pontos dos últimos seis anos. Os papéis das empresas de chips lideraram os ganhos depois que, na sexta-feira, a companhia de ?private-equity? Carlyle Group anunciou que planeja comprar a Advanced Semicon Engineering (ASE), oferecendo um prêmio de 24% sobre a média de 30 dias do preço de suas ações. O pregão da Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, terminou em alta. O índice Kospi avançou 0,2%. Os ganhos foram liderados pelo Kookmin Bank, que aumentou 2,1% depois de cair 2,5% na sexta-feira, quando a Lone Star Funds desistiu de vender o controle do banco ao Korea Exchange Bank (KEB). As ações das empresas exportadoras, contudo, foram influenciadas pela desvalorização do dólar e fecharam em queda. Samsung Electronics perdeu 1,5% e Hyundai Motor recuou 0,4%. Num dia calmo, o mercado de ações australiano fechou praticamente estável, com os investidores aguardando a direção a ser tomada pelas bolsas estrangeiras. O índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney recuou 0,03%. A queda do dólar na sexta-feira e a subseqüente alta no preço das commodities deram algum impulso às ações de mineradoras. BHP Billiton aumentou 0,4% e Rio Tinto subiu 0,2%, porém ambas abaixo das máximas do dia. A Bolsa de Manila, nas Filipinas, fechou praticamente estável, com recuo de 0,01%. O mercado aguarda a divulgação dos números do PIB, que saem na quarta-feira. As ações da Philippine Long Distance Telephone (PLDT) subiram 0,2% e as da Ayala Corp. aumentaram 0,5%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur subiu 0,74%. O índice Strait Times da Bolsa de Cingapura fechou em alta de 0,93%. Na Bolsa de Jacarta, Indonésia, o índice JSX Composto encerrou a sessão com ganho de 0,65%. As informações são da Dow Jones.