Severstal afirma que continua estudando plano de fusão com Arcelor O grupo russo Severstal divulgou hoje comunicado informando que nenhuma decisão final sobre os planos de fusão com a Arcelor foi tomada por enquanto. "Gostaríamos de esclarecer que continuamos a examinar todas as opções com relação a Arcelor", afirma a siderúrgica. Depois de cinco meses de disputa, em 25 de junho o conselho da Arcelor recomendou a oferta revisada da Mittal Steel Co., maior siderúrgica do mundo, para adquirir a companhia, desprezando o acordo de fusão com a Severstal que estava em andamento. "Temos um contrato de fusão não concluído com a Arcelor. Não fomos informados sobre qualquer posição ou intenção da Arcelor com relação a isso. Não podemos fazer comentários em relação a especulações sobre a oferta em dinheiro. No entanto, gostaríamos de observar que, desta data em diante (25 de junho) não firmamos nenhum acordo com outros interessados no que diz respeito a Arcelor", conclui a Severstal. As informações são da agência Dow Jones.