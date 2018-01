Severstal deve desistir de fusão com Arcelor, diz jornal russo O chairman da siderúrgica russa Severstal, Alexei Mordashov, pretende desistir dos planos de fusão com a Arcelor, de acordo com o jornal russo Vedomosti citando duas fontes próximas da siderúrgica russa. As fontes afirmam que o executivo admitiu não ter recursos para vencer essa batalha com a Mittal Steel, cuja a oferta foi recentemente aceita pelo conselho do grupo com sede em Luxemburgo. Ao invés de insistir na conclusão do acordo, Mordashov vai aceitar os 140 milhões de euros (US$ 175,4 milhões) da Arcelor por quebra de contrato. Procurada, a Severstal não fez comentários sobre o assunto. As informações são da agência Dow Jones.