Severstal envia nota à UE sugerindo que russa controlará Arcelor Um comunicado enviado pela Severstal à autoridade antitruste da União Européia (UE) sugere que a siderúrgica russa possa assumir o controle da Arcelor, e não o contrário - como foi inicialmente apresentado. A comissão da UE confirmou ter recebido duas notificações sobre o acordo. A primeira foi enviada pela Arcelor, citando a aquisição da Severstal. A segunda veio do grupo russo, informando planos de comprar a Arcelor. O porta-voz da comissão, Jonathan Todd, disse que o acordo foi informado duas vezes porque não ficou claro qual companhia estaria assumindo o controle. A Mittal Steel, que tenta comprar a Arcelor desde o final de janeiro, atacou de imediato a dupla notificação. "Esse documento é uma evidência clara de que a transação com a Severstal não é uma aquisição do controle pela Arcelor, mas uma compra do controle da Arcelor pelo senhor Mordashov", declarou o porta-voz da Mittal. "Estamos surpresos que ele tenha permissão para assumir o controle da Arcelor sem fazer uma oferta apropriada para todos os acionistas, como fez a Mittal". A Arcelor anunciou planos de comprar a Severstal para se desvencilhar da aproximação hostil da Mittal. Pelos termos do acordo, o dono da empresa russa, Alexei Mordashev, terá participação de 32% do grupo combinado, mas esse porcentual pode ser elevado se a companhia seguir adiante com o programa de recompra de ações. As autoridades reguladoras da concorrência já concederam aprovação para a Mittal prosseguir com sua oferta, observando que as duas companhias se complementam. A Severstal ou a Arcelor agora precisam "definir quem está assumindo o controle de quem" e decidir qual procedimento irão adotar, afirmou um oficial da UE. A comissão tem um mês para decidir se aprova o acordo com a Severstal ou o submete a uma segunda fase de avaliação por quatro meses. Os executivos da Arcelor têm dito que o acordo deve apresentar pequenos problemas de concorrência. As informações são da agência Dow Jones.