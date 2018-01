Severstal nega interesse em fazer contra-oferta à Corus A Severstal, maior siderúrgica da Rússia, acredita que a Corus Group PLC está sobreavaliada e disse que não pretende comprar a empresa anglo-holandesa. A declaração contradiz rumores de que a russa estaria interessada em fazer uma contra-oferta à Corus. O vice executivo-chefe da Severstal, Thomas Veraszto, afirmou que sua companhia "examinou de perto" a Corus, mas não conseguiu encontrar um motivo para um preço de oferta superior aos 455 pence por ação que a Tata Steel apresentou. "Não há nenhuma possibilidade de fazermos uma oferta em dinheiro ou ações", comentou Veraszto. As informações são do Financial Times, citado pela Dow Jones.