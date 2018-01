Severstal pode ser mais lucrativa que Mittal, diz executivo da Arcelor O executivo-chefe da Arcelor SA, Guy Dollé, afirmou que a Severstal se mostra uma parceira melhor do que a Mittal, maior siderúrgica do mundo, porque o grupo russo é "muito mais lucrativo", de acordo com o diário francês La Tribune. Para Dollé, a negociação da Arcelor com a Severstal oferece aos acionistas uma escolha "democrática" enquanto se avalia a oferta hostil (não negociada) da Mittal, lançada no final de janeiro. Ele também defendeu que os acionistas da Arcelor poderão manter o controle majoritário na fusão com os russos. O executivo rejeitou sugestões de que teria preferência pelo acordo com a Severstal apenas para defender a própria posição dentro da companhia, acrescentando que irá se aposentar de qualquer forma - sem qualquer compensação especial por sua saída. As informações são da agência Dow Jones.