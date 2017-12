Severstal retira documento enviado à UE sobre fusão com Arcelor A siderúrgica russa Severstal retirou formalmente o documento enviado à comissão antitruste da União Européia (UE) sobre a proposta de fusão com a gigante Arcelor, segunda maior siderúrgica do mundo em termos de produção. A Arcelor havia concordado com a proposta de fusão com a Severstal, enquanto tentava se desvencilhar da oferta hostil da Mittal Steel. No entanto, a Arcelor acabou aceitando a oferta da maior siderúrgica do mundo, deixando de lado os planos de aliança com os russos. As informações são da Dow Jones.