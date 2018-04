Shangai Airlines encomenda cinco aviões A321 A Shangai Airlines Co. Ltd. encomendou cinco jatos A321 da Airbus, informou a fabricante de aviões européia nesta terça-feira. Os termos financeiros da transação não foram divulgados. O A321 tinha um preço de catálogo de US$ 78 milhões no ano passado e transporta no máximo 220 passageiros. Os cinco A321 fazem parte dos 150 aviões da família A320 encomendados sob um acordo de termos gerais assinado entre a Airbus e a China Aviation Supplies Import and Export Group Corp. em dezembro de 2005, informou a Airbus. A Shangai Airlines opera atualmente uma frota de 48 aeronaves e tem uma rede que conecta mais de 60 grandes cidades na China e fora do país. Também hoje, a Japan Airlines Corp (JAL) afirmou que não descarta completamente a compra do modelo A380 no futuro, embora não planeje introduzi-lo agora em sua frota. A JAL disse que o A380 iria contra sua estratégia de reduzir o tamanho das aeronaves de sua frota com a aquisição de modelos de pequeno e médio portes, como o 787 Dreamliner, da Boeing. As informações são da Dow Jones.