Shell expande rede de distribuição de biodiesel no Maranhão A Shell Brasil anunciou hoje a expansão de sua rede de distribuição de biodiesel em São Luís (MA). Segundo o comunicado da empresa, a partir dessa semana, o produto será oferecido em 32 postos da rede Shell no Maranhão. A companhia vai atender ainda outros 20 clientes comerciais (business-to-business), basicamente empresas de ônibus, transportadoras e indústrias com frota própria. Para a consultora de Marketing do Mercado Comercial da Shell Brasil, Alessandra Aragão, a preocupação com os conceitos de desenvolvimento sustentável levou a empresa a apoiar a diversificação da matriz energética nacional. "A iniciativa faz parte da política da companhia de investir em fontes renováveis de energia e em contribuir para o desenvolvimento energético sustentável do Brasil", afirma. Até o final de 2007, os investimentos da Shell Brasil devem atingir R$ 10 milhões para a adequação das bases de abastecimento que irão receber o biodiesel. Segundo a empresa, este custo não será repassado aos consumidores finais, sendo mantido o preço atual do diesel na região.