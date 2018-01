Shell pede no STF suspensão de pagamento de créditos do ICMS A Shell Brasil entrou hoje com medida cautelar no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o Estado do Rio de Janeiro para suspender cobrança de R$ 13 milhões de créditos de ICMS. Segundo informou o site do STF, o caso remonta a 1996, quando a distribuidora foi autuada pela Secretaria da Fazenda do Estado, que cobrou o estorno de crédito da taxa, argumentando que a Shell estaria vendendo o álcool a preço inferior ao de aquisição. A defesa da distribuidora alega que o preço de venda inferior era decorrente de subsídio governamental previsto no Programa Nacional do Álcool (Proálcool), "sem que houvesse redução da base de cálculo". "Isso porque, ao adquirir o álcool combustível para a revenda, a autora arcava com o ICMS sobre o preço integral de aquisição e, ao revender o álcool, era utilizada a mesma base de cálculo para a incidência do ICMS, qual seja, 100% do preço de revenda do álcool", explicou. O Tribunal de Justiça entendeu que a Shell recolheu integralmente o tributo, sem redução de base de cálculo, embora tenha reconhecido o direito da distribuidora à manutenção integral dos créditos de ICMS. A Shell recorreu da decisão e entrou com recurso para que a causa fosse analisada no STF. A distribuidora pediu a concessão de liminar determinando que o crédito não constitui obstáculo à expedição de certidão de regularidade fiscal, diante da apresentação de carta fiança suficiente para garantir o pagamento integral do crédito de ICMS. Na liminar, Shell pede a suspensão da cobrança do ICMS até o julgamento final da ação principal ou o ajuizamento da ação de execução fiscal relacionada à inscrição na dívida ativa do Estado. A fabricante de eletrodomésticos Whirlpool, que atua no Brasil através da Multibras, detentora das marcas Brastemp e Consul, também entrou com ação no STF contra a Fazenda Nacional para suspender pagamento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A empresa pede a concessão da medida cautelar para impedir a União de cobrar a Cofins até decisão final do recurso extraordinário interposto pela empresa no tribunal. No recurso, a Whirlpool pede a anulação da decisão do Tribunal Regional da 3ª Região de realizar a cobrança do imposto calculada de acordo com o previsto na Lei 9.718/90, tanto no que diz respeito à base de cálculo como à alíquota. A empresa alega que a decisão violou a Constituição ao possibilitar o alargamento da base de cálculo e o aumento da alíquota da Cofins, em vez de ter determinado a sua cobrança apenas sobre a comercialização de produtos e prestação de serviço.