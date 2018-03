Shougang negocia joint venture com a Vale, diz imprensa chinesa A Shougang Corp., uma das maiores usinas siderúrgicas da China, planeja firmar uma joint venture com a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) para embarque de minério de ferro para suas novas instalações em Bohai Bay, no norte da China, de acordo com o jornal estatal China Daily. Chen Hanyu, representante do grupo de Pequim, revelou que as negociações sobre a joint venture entre duas companhias ainda são preliminares. Chen não informou quanto poderia ser investido na iniciativa. As informações são da Dow Jones.