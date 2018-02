Siderurgia e imobiliárias fazem Tóquio subir 0,2% A Bolsa de Tóquio fechou o pregão de hoje com o índice Nikkei 225 apontando leve elevação, impulsionado pelos ?caçadores de barganha?. As ações do setores siderúrgico e imobiliário estiveram entre as principais beneficiadas. O Nikkei 225 avançou 0,2% e fechou aos 16.385,96 pontos. O analista de uma corretora observou que uma série de fatores estimulou os ?caçadores de barganha?, como o aumento dos investimentos em bens de capital (divulgado ontem pelo governo) e o resultado positivo das principais bolsas internacionais. As ações das empresas siderúrgicas subiram depois que a Nippon Steel e a sul-coreana Posco anunciaram que estão discutindo como reforçar a integração entre elas, aumentando a expectativa de futuras alianças na siderurgia mundial. Os papéis da Nippon Steel se valorizaram 2%, Kobe Steel ganhou 1,8% e Sumitomo Metal avançou 0,6%. No ramo imobiliário, Mitsui Fudosan aumentou 1,5% e Mitsubishi Estate teve ganho de 2,9%. As ações da Sumitomo Realty dispararam 22%. (As informações são da Dow Jones)