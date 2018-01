Siderúrgica alemã mostra interesse em duas fábricas da Arcelor A siderúrgica alemã Salzgitter AG está interessada em adquirir duas fábricas da Arcelor, a Unterwellenborn, no leste da Alemanha, e a Pallenzano, na Itália, depois de a empresa ter concordado em fundir-se com a Mittal. "Estamos interessados em qualquer coisa" que expanda nossas operações, disse um porta-voz da Salzgitter. As informações foram publicadas no site do jornal Westdeutsche Allgemeine Zeitung, citado pela Dow Jones.