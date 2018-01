Siderúrgica Posco vai empregar mais de 7 mil na Índia A sul-coreana Posco, quarta maior siderúrgica do mundo, anunciou que a unidade em construção na Índia vai empregar mais de 7 mil trabalhadores em 2010, quando a primeira fase do projeto de US$ 12 bilhões deve ser concluída. Cerca de 97% desses operários serão indianos, de acordo com comunicado da subsidiária local da Posco. O grupo já contratou 75 funcionários, incluindo 40 indianos. A Posco planeja construir um complexo com capacidade para 12 milhões de toneladas de aço por ano no estado de Orissa, leste do país. A companhia assinou acordo com o governo de Orissa em junho de 2005 para desenvolver o projeto, sua maior investida no exterior. "Isso é apenas o começo de benefícios significativos que a Índia verá como resultado do projeto da Posco", disse o presidente e diretor administrativo da Posco-India Pvt Ltd, Soung-Sik Cho. Segundo ele, a expectativa é de que 48 mil empregos serão criados direta ou indiretamente com o projeto. As informações são da agência Dow Jones.