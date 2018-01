Siderúrgicas do Japão devem aceitar alta de 9,5% para minério de ferro As principais siderúrgicas japonesas e as maiores produtoras de minério de ferro provavelmente acertarão o reajuste de 9,5% para o minério no ano fiscal de 2007, publica o jornal japonês The Nihon Kenzai Shimbun em sua edição matinal de sábado. Acredita-se que as cinco principais siderúrgicas do Japão, o que inclui a Nippon Steel e a JFE, fecharão acordo com a brasileira Companhia Vale do Rio Doce na semana que vem. Se os preços forem reajustados, será o quinto ano consecutivo de aumento da commodity. As negociações, que eram esperadas para meados de janeiro, devem ser antecipadas, uma vez que a chinesa Baosteel já aceitou a elevação de 9,5%. Tradicionalmente, o primeiro acordo de aumento fechado entre uma siderúrgica e uma mineradora torna-se o padrão do setor e por isso as companhias japonesas também devem assinar contratos para minério de ferro 9,5% mais caro com as anglo-australianas BHP Billiton e Rio Tinto. Pelas negociações, o preço do produto brasileiro, que contém 66,5% de minério de ferro, deve ficar entre US$ 47,95 e US$ 48,67 por tonelada. Os novos valores elevarão os custos das cinco grandes siderúrgicas japonesas em 80 bilhões de ienes (US$ 675 milhões) por ano. Por outro lado, os produtores de carvão já concordaram com uma redução de 15% no preço do produto que fornecem às siderúrgicas. O carvão, como o minério, é produto-chave na produção de aço. Mas, de um modo geral, os custos das siderúrgicas japonesas devem subir mais de 100 bilhões de ienes com aumentos em metais como zinco, níquel e manganês, além de alta nos preços dos transportes. Cálculos simples sugerem que o preço do aço subirá entre 2% e 3%. As siderúrgicas agora negociam os preços das chapas de aço com as montadoras, mas ainda não está claro se as companhias conseguirão repassar esses custos maiores. As informações são da Dow Jones.