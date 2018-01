Siemens é contratada para construir 2 centrais elétricas na Argentina A Siemens Power Generation, divisão do grupo industrial alemão Siemens AG, assinou contratos na Argentina para a construção de duas centrais elétricas de ciclo combinado (com turbinas a gás e a vapor). Ao todo, a encomenda é avaliada em US$ 1,6 bilhão. A participação da Siemens, incluindo acordos de longo prazo para prestação de serviços de manutenção, soma aproximadamente US$ 1 bilhão. O consórcio liderado pela Siemens vai construir as centrais em Campana, na província de Buenos Aires, e em Timbes, perto da cidade de Rosário na província de Santa Fé. Os dois projetos serão construídos e operados pelos produtores independentes de energia Termelétrica Manuel Belgrano (TMB) e Termelétrica José de San Martín, cujos principais acionistas são a Endesa, Total, AES Corp., Petrobras Energía, Electricité de France (EdF) e Duke Energy. Nos últimos três anos a economia argentina cresceu perto de 9% ao ano. As duas encomendas fazem parte do Plano Nacional de Energia do governo, lançado em 2004 para evitar futuros apagões. Atualmente, a Argentina tem capacidade instalada de 24 mil MW. Em 2015, os especialistas projetam um aumento na capacidade instalada para 38 mil MW. Com a elevação de 7% na capacidade, as novas centrais darão uma grande contribuição para atender a crescente demanda por energia na Argentina. As informações são da Dow Jones.