Sindicato alemão confirma acordo sobre reestruturação da Volks O sindicato alemão IG Metall confirmou hoje que chegou a um acordo com a montadora Volkswagen sobre detalhes que envolvem o programa de reestruturação da companhia. O IG Metall informou, em comunicado, que um compromisso foi firmado garantindo empregos por longo prazo. O sindicato acrescentou que a Volkswagen também concordou em construir alguns novos modelos automotivos em seis de suas plantas localizadas na Alemanha. O representante do sindicato, Hartmut Meine, afirmou no aviso que agora está a cargo da companhia seguir o acordo. Como parte de um programa maior para cortar custos, a Volks pretende aumentar o tempo de serviço, de 28,8 para 33 horas por semana, sem aumento salarial. O plano inicial da companhia, no entanto, era de expandir o número de horas para 35. A maior montadora da Europa em vendas também pretendia demitir até 20 mil funcionários para reduzir gastos com suas operações na Alemanha, consideradas de alto custo, mas um acordo coletivo proíbe demissões em larga escala até 2011. As informações são da Dow Jones.