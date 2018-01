Sindicato tenta bloquear acordo entre CSN e Wheeling-Pittsburgh O sindicato United Steelworks entrou com ação com a intenção de bloquear um acordo entre a norte-americana Wheeling-Pittsburgh Corp (WPSC) e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), alegando que a WPSC não pode fechar a parceria com a CSN antes de firmar um acordo com o sindicato. A Wheeling-Pittsburgh concordou em comprar os ativos norte-americanos da CSN. Um porta-voz da companhia não foi imediatamente localizado para comentar. Pelo acordo original, os acionistas da WPSC receberiam 50,5% da companhia combinada. A CSN ficaria com os 49,5% restantes, mas ampliaria a participação para 64% com a conversão de uma dívida de US$ 225 milhões. Já de acordo com uma proposta atualizada, por cada ação da WPSC, os acionistas teriam a opção de receber uma ação da nova companhia combinada, um depository share que exigiria que, após quatro anos, a CSN pagasse US$ 30,00 ou uma combinação de ambos. Em carta, o United Steelworks diz que a WPSC não pode concluir um acordo que altera o controle da empresa, a menos que o comprador assine um acordo com o sindicato estabelecendo termos empregatícios. "Simplesmente não há base para concluir que alcançaremos um acordo com a CSN, logo o acordo não pode ser consumado", aponta a carta. O sindicato diz que uma oferta de fusão da Esmark, grupo de aço de Chicago, fortaleceria o balanço patrimonial, adicionaria liquidez, ajudaria a melhorar a estrutura de custos e traria clientes do meio oeste dos EUA. Se a Wheeling-Pittsburgh concluir o acordo com a CSN, o sindicato diz que forçará a companhia a cumprir obrigações coletivas. As informações são da Dow Jones.