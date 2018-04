Singapore Airlines compra 20 aviões da Boeing por US$ 4,52 bi A Singapore Airlines Ltd. assinou acordo para comprar 20 aviões 787-9 da Boeing Co. por US$ 4,52 bilhões. As unidades, com entrega prevista entre 2011 e 2013, devem renovar a frota e expandir seus negócios, revelou a empresa em comunicado. O acordo de compra confirma o anúncio feito pela companhia aérea em junho. A Singapore Airlines acrescentou que o fornecedor para os motores do avião ainda não foi escolhido. O 787-9 pode transportar mais de 290 passageiros. As informações são da Dow Jones.