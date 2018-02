Sistema Usiminas fornecerá aço para tubos do Gasene O Sistema Usiminas será responsável pelo fornecimento do aço que será usado pela Confab na produção de 971 quilômetros de tubos, que serão utilizados para a construção do maior e último trecho do Gasoduto Sudeste-Nordeste (Gasene). Em fato relevante divulgado ontem, relativo à aprovação do contrato de US$ 477 milhões (incluindo impostos) por parte da Petrobras, a Confab informa que os tubos de aço soldados revestidos, com diâmetro de 28 polegadas, serão entregues entre janeiro e dezembro de 2007. A tubulação será usada no trecho de aproximadamente 980 quilômetros do gasoduto, denominado Gascac, que vai interligar Cacimbas, no Espírito Santo (ES), a Catú, na Bahia (BA). Os tubos produzidos pela Confab serão fornecidos à Sinopec, vencedora da licitação do trecho. Hoje, as ações da Confab aparecem entre as principais altas da bolsa, por conta da notícia da compra de tubos, pela Petrobras, para o último trecho do Gasene. Por volta das 13 horas, o papel preferencial da Confab registrava valorização de 4,34%, com R$ 4,60 milhões negociados.