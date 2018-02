Sky pode ir à Justiça contra Telefônica A Sky pode ir à Justiça contra os planos da Telefônica de oferecer televisão por assinatura via satélite. "Eles estão tentando dar uma volta na lei", afirmou ontem o presidente da Sky, Luiz Eduardo Baptista. "Sempre existem brechas na lei. Sorte que também existe a Justiça para a gente brigar." A Telefônica havia pedido uma licença de TV paga via satélite (DTH, na sigla em inglês) à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Antes de sair a licença, porém, a companhia anunciou um acordo com a DTHi, que já possui autorização para operar o serviço. A Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA) solicitou que a agência barre a prestação do serviço pela Telefônica, pedindo que seja aplicado ao DTH uma proibição constante na Lei do Cabo e nos contratos de concessão. "O que vale é o espírito da Lei do Cabo", disse Baptista. "Não pode ser a casa da mãe Joana. Se alguém não estiver satisfeito com a lei, tem que mudar a lei." Segundo fonte ligada à Telefônica, a proibição da parceria com a DTHi não teria sustentação legal. A opinião da operadora é que as empresas de TV paga estão querendo segurar a competição. O presidente da Sky anunciou os planos da empresa após a fusão com a DirecTV. Com 1,4 milhão de assinantes hoje, a companhia quer chegar a 2 milhões até o fim de 2008. Novos pacotes divulgados ontem têm oito canais. A Sky faz 10 anos no Brasil. "Nossa idéia era comemorar os 10 anos com 10 novos canais", explicou Baptista. "Os dois que estão faltando são da Bandeirantes." A empresa distribui os canais BandNews e BandSports para quem era assinante da DirecTV, mas eles não foram incluídos nos novos pacotes. "Fizemos uma proposta para eles em novembro de 2005", afirmou Baptista. "Eles rasgaram e apostaram que o Cade iria impor condições melhores. Daí o Cade impôs menos e fizemos uma proposta de acordo com o Cade. Até ontem não haviam respondido." Para a Bandeirantes, porém, nem havia o que negociar com a Sky. A assessoria da empresa informou que a negociação é feita com a programadora Net.