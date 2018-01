Só 4 de 61 ações do Ibovespa acumulam alta em 2016

Nos primeiros 15 dias do ano, o Ibovespa acumula queda de 11%. A desvalorização é bem mais expressiva do que a verificada no mesmo período do ano passado, quando o índice recuou 3,96%. No acumulado do ano, apenas quatro ações do Ibovespa registram ganhos: RaiaDrogasil ON (7,53%), Cetip ON (2,40%), Multiplan ON (2,24%), e BR Malls (1,26%).

Todas as demais ações que compõem o índice perderam valor. As maiores baixas são das ações da Rumo, Metalúrgica Gerdau, Usiminas, Bradespar e Vale. No caso da Rumo, as ações cederam após o cancelamento do aumento de capital. A aversão a risco criada pela desaceleração da economia chinesa e a queda no preço das commodities justifica as demais quedas.

Quem pensa que o Ibovespa nos 39 mil pontos está num bom patamar para compras, engana-se. Há, claro, alguns bons achados, mas a tendência de baixa ainda deve predominar.

Especialistas consultados pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, concordaram que a virada de ano não foi positiva para a Bovespa.

“Surpreende esse ambiente tão negativo nesse começo de ano. No último trimestre, o mercado estava muito focado em Brasil. Agora, há problemas com a China. Os mercados no mundo acordaram ao mesmo tempo para os problemas da China”, comentou Alexandre Póvoa, sócio-gestor da Canepa Asset.

Segundo ele, o ambiente bastante ruim desse começo de 2016 embute um fator psicológico, não é só fundamento, uma vez que não há nenhum dado novo que possa explicar a fraqueza do mercado todos os dias. “É muito mais sentimento coletivo do que fundamento. Apesar de fundamentalmente haver alguns papéis com preços interessantes, a Bovespa pode cair mais”, comentou.