Só cinco ações do novo Mercado têm alta no 2º trimestre Somente cinco ações do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) apresentaram valorização no segundo trimestre de 2006, segundo estudo da empresa Economática. O levantamento verificou que os papéis da Localiza tiveram alta 13,1% no período. Além dessas ações, Sabesp (8,4%), Embraer (2,3%), Gafisa (1,8%) e Grendene (1%) apresentaram ganho ao acionista. Das cinco ações com valorização positiva, Localiza ON é a que apresentou o maior volume médio diário, com R$ 15 milhões em média. A segunda ação com maior volume, entre as cinco, é a da Sabesp, com R$ 12,4 milhões diários. Entre as 27 ações analisadas, a ação Company ON apresentou a maior desvalorização: 32,2%. Esse desempenho ruim foi seguido pela Copasa, de Minas Gerais, com queda de 24,7%. As cinco ações com maior volume financeiro médio diário no trimestre foram Cosan ON, Banco do Brasil ON, Submarino ON, Natura ON e Localiza ON.