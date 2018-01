Sob influência dos EUA, Bolsa de Tóquio recua 0,2% A Bolsa de Tóquio fechou hoje em baixa, sob a influência da queda de ontem na Bolsa de Nova York e das preocupações suscitadas pela demanda nos EUA e pelo enfraquecimento do dólar frente ao iene. As ações das montadoras de automóveis e das empresas de produtos eletrônicos lideraram a queda do índice Nikkei 225, que perdeu 0,2% e fechou aos 15.855,26 pontos. Os operadores prevêem, contudo, que o declínio do índice acabe estimulando alguns investidores a procurar por barganhas e a impedir que o Nikkei 225 fique abaixo do fechamento de hoje. ?Níveis ao redor de 15.600 pontos estão se tornando limites de sustentação?, disse Motomi Hiratsuka, chefe do setor de vendas do BNP Paribas. O índice já perdeu 5,6% desde 26 de outubro, quando atingiu 16.811,60 pontos. Nos setores de aparelhos eletrônicos e de automóveis, Honda baixou 1,7% e Suzuki recuou 2,4%. Sanyo Electric caiu 1,2%, em uma continuação da tendência verificada desde sexta-feira, quando a fabricante de produtos eletrônicos divulgou a previsão de um prejuízo de 50 bilhões de ienes neste ano. Os investidores não encontram razões para otimismo sobre a empresa enquanto não houver avanços em seu plano de reestruturação. As informações são da Dow Jones