Société Générale anuncia compra do Banco Cacique O Société Générale anunciou hoje a compra do Banco Cacique. O negócio foi fechado ontem por um valor não revelado, mas o mercado especula que a aquisição tenha saído entre R$ 900 milhões e R$ 1 bilhão. Após a conclusão da operação, sujeita à aprovação do Banco Central, a instituição terá 100% do Cacique, informou o banco, em comunicado. Com sede em São Paulo, o Cacique conta com 1.800 colaboradores, explora uma carteira de 600 mil clientes e 200 mil cartões ativos por meio de uma rede de quase 150 agências próprias e 1.800 pontos de distribuição. Segundo o Société Générale, a rede de distribuição deve dobrar de tamanho nos próximos quatro anos e, assim, cobrir todo o País. Em 2006, a concessão de novos créditos foi de aproximadamente R$ 1,6 bilhão. Quase 50% da carteira de ativos do banco, de aproximadamente R$ 900 milhões, vem do crédito consignado. "O Banco Cacique também é um banco reconhecido em matéria de crédito em lojas, crédito pessoal e cartão de crédito." Em comunicado, o diretor de Serviços Financeiros Especializados do Société Générale, Jean-François Gautier, destacou que a compra representa uma etapa importante no desenvolvimento do banco no mercado brasileiro. "O Brasil apresenta um forte potencial de desenvolvimento no ramo de crédito ao consumidor pelo crescimento do consumo per capita e o maior e mais freqüente acesso ao crédito", acrescentou o banco.