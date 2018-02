Sócios mudam conselho da Telemig Celular Em assembléia realizada ontem, Citigroup e os fundos de pensão acionistas da Telemig Celular destituíram os membros do conselho de administração da empresa indicados pelo Opportunity - que foi afastado da gestão da operadora - e elegeram novos membros. A presidência do conselho ficou com Kevin Michael Altit, ligado ao Citigroup, e o cargo de vice ficou com Carlos Alberto Rosa, representante do fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal (Funcef). Apesar de a reunião ter ocorrido de forma completa, os efeitos da assembléia estão bloqueados até que a Justiça de Minas avalie a questão. Na quarta-feira, um minoritário da Telemig Celular, Marcelo Augusto de Souza, obteve liminar impedindo o encontro de ontem. No entanto, esta decisão foi parcialmente cassada pelo desembargador Afrânio Vilela. Para que as medidas aprovadas ontem em assembléia sejam postas em prática, é necessário que três juízes avaliem a questão. Durante a reunião, o representante do Citigroup e advogado do escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey & Quiroga, Sergio Spinelli Silva Júnior, disse que a liminar para suspensão da assembléia solicitada pelo minoritário Marcelo Augusto de Souza indica má-fé. O advogado apresentou documentos mostrando que o investimento na empresa, de R$ 1,423 mil, foi realizado em 22 de setembro - nove dias, portanto, após a publicação do edital de convocação do encontro. Após a consumação da reunião de ontem, os controladores da Telemig Celular o assumirão a gestão da operadora mineira e poderão adotar os procedimentos necessários para a venda do negócio.