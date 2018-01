Soros compra indústria de laticínios na Argentina O megainvestidor húngaro-americano George Soros comprou o controle da segunda maior empresa de laticínios da Argentina, a tradicional cooperativa Sancor, que em 2005 faturou US$ 500 milhões - a primeira é a La Serenísima, do grupo Mastellone. Soros, por meio do grupo investidor Adecoagro, terá 62,5% do negócio, fundado em 1938 por produtores das províncias de Santa Fé e Córdoba. Os restantes 37,5% ficarão com a cooperativa. A operação, cuja negociação tem prazo de 90 dias para ser concluída, envolve US$ 120 milhões. O motivo da venda foi a dívida de US$ 167 milhões que não foi quitada em razão do abalo que a empresa sofreu na crise de 2001-2002. A decisão da diretoria ainda deve ser aprovada por 4 mil produtores que integram as 68 cooperativas que formam a Sancor. A Sancor produz 4,5 milhões de litros de leite diariamente processados em 17 fábricas. A empresa é a principal do país em leite líquido e a segunda em doce de leite. A Adeoagro possui 225 mil hectares na Argentina, Brasil e Uruguai, onde produz cereais, laticínios, arroz, açúcar e etanol. Soros possui 40% da Adecoagro. O fundo HBK controla 40% e os 20% restantes pertencem a investidores do Brasil e da Argentina. Soros desembarcou na Argentina nos anos 90 e se tornou um ativo investidor. É o maior latifundiário do país. Com este negócio, mais um símbolo do capital argentino fica em mãos estrangeiras. Hoje, a participação nacional das empresas instaladas no país é de 40%.