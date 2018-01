Sotheby'S vende imóveis de alto luxo no Brasil Há pouco mais de um mês, um arquiteto italiano que vive em Nova York procurou o escritório americano da Sotheby's para ajudá-lo a vender sua mansão no litoral da Bahia. O imóvel - à venda por US$ 1 milhão - é o primeiro do portfólio da filial da Sotheby's no Brasil, que será inaugurada hoje. Os milionários brasileiros provavelmente ainda não sabem que a casa está à venda. Até agora, só apareceram propostas de compra de alguns estrangeiros, acostumados a freqüentar o site da imobiliária. "Essa casa foi um ensaio. Com o tempo, queremos vender não só o Brasil para estrangeiros, mas também oferecer imóveis aqui e lá fora para os clientes locais", diz o presidente da Brasil Sotheby's, Carlos Carboni. A imobiliária que nasceu dentro da tradicional casa de leilões americana Sotheby's há pouco mais de trinta anos é especializada em vender imóveis de altíssimo padrão, em geral a terceira ou a quarta casa do comprador. O ponto alto da casa do Brasil, por exemplo, é pertencer a um famoso arquiteto italiano e ainda ficar num terreno de 13 mil m2 entre o mar e a lagoa. "O que faz a diferença são os detalhes, coisas como uma vista espetacular ou adegas separadas - uma para vinhos do dia-a-dia e outra para vinhos especiais", diz Marcos Velleti, um dos sócios da filial brasileira. No mundo, uma casa vendida pela grife Sotheby's custa, em média, US$ 1,4 milhão. Um dos imóveis mais caros que já passaram pelas mãos da imobiliária até hoje foi a mansão de Miami do estilista Gianni Versace. Quem levou, pagou US$ 19 milhões, segundo Turtzo. Consultoria Os sócios brasileiros vão investir US$ 5 milhões para montar a operação local. O valor inclui a licença de uso da marca Sotheby's no País. Além de intermediar a compra e venda de imóveis, a Sotheby's também vai dar consultoria para projetos imobiliários de terceiros. A idéia é que ela use todo o seu conhecimento do estilo de vida desse cliente endinheirado e sofisticado para ajudar na elaboração de projetos charmosos. Os sócios dizem que já têm dois contratos do gênero assinados - um em São Paulo e outro no Nordeste. Trata-se de condomínios de luxo com campos de golfe. O Brasil faz parte um projeto maior de expansão do grupo. Há quatro anos, a empresa começou a fechar os primeiros contratos de licenciamento. A Sotheby's hoje tem 340 escritórios em 37 países. O Brasil é o primeiro país da América Latina a fazer parte do grupo. A empresa planeja abrir filiais na Argentina, Chile e Uruguai.