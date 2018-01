Souza Cruz anuncia investimento no RS A Souza Cruz confirmou que vai construir um parque gráfico junto à fábrica de cigarros de Cachoeirinha e transferir do Rio de Janeiro para o município da região metropolitana de Porto Alegre toda sua linha de produção de embalagens. O anúncio foi feito ontem pelo presidente da empresa, Andrew Gray, durante solenidade de inauguração do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPD) na cidade gaúcha. Com o investimento, de R$ 120 milhões, a empresa integra a produção de embalagens à maior parte da cadeia produtiva do fumo e também aproveita incentivos fiscais do governo gaúcho. Segundo Gray, a intenção é começar a construir a obra física da gráfica em julho deste ano para inaugurá-la em abril de 2009, quando a Souza Cruz completa 106 anos. O diretor de assuntos corporativos da empresa, Constantino Mendonça, disse que a fábrica de embalagens deve atender toda a demanda do grupo British American Tobacco (BAT) na América Latina e Caribe. Apesar da concentração de atividades no Rio Grande do Sul, Gray assegurou que não há qualquer intenção de transferir para o Estado também a matriz e a gerência do negócio, que permanecem no Rio de Janeiro. Antes da gráfica, o CPD de Cachoeirinha já absorve uma atividade que a empresa mantinha no Rio de Janeiro. A empresa investiu R$ 150 milhões em cinco laboratórios distribuídos por uma área de 19,8 mil m2, voltados às análises regulatórias, de cigarros, de fumo e de fitopatologia e ao desenvolvimento de produtos e tecnologias de processo. A Souza Cruz conseguiu no ano passado uma receita bruta de R$ 8,7 bilhões, alta de 9,2% em relação a 2005. O lucro líquido consolidado saltou de R$ 692 milhões para R$ 824 milhões.