Souza Cruz lidera alta da Bovespa após decisão favorável As ações da Souza Cruz lideram hoje as altas do Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), após uma decisão favorável à indústria de tabaco ter sido anunciada pela Justiça norte-americana. Por volta das 15 horas, os papéis ordinários da companhia avançavam 4,17%, cotados a R$ 33,75, com R$ 3,54 milhões negociados. Já o Ibovespa avançava 0,42%, aos 36.529 pontos. A Suprema Corte da Flórida deu ganho de causa às companhias de tabaco no chamado caso Engle, em que uma ação conjunta pedia indenização de US$ 145 bilhões às empresas por danos à saúde causados pelo fumo. A solicitação de indenização foi rejeitada. A decisão é considerada como uma grande vitória para a indústria e que deverá liberar recursos que estavam represados diante da indefinição para o caso.